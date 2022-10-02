Giriş Tarihi: 02.10.2022 09:38
Güncelleme Tarihi: 02.10.2022
09:39
Deniz Uğur kızı Mina'nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!
Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? Deniz Uğur velayetleri babalarında olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan şimdi de dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi. Deniz Uğur oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu…