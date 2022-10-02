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Haberler Galeri Deniz Uğur kızı Mina'nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!
Giriş Tarihi: 02.10.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 09:39

Deniz Uğur kızı Mina'nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? Deniz Uğur velayetleri babalarında olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan şimdi de dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi. Deniz Uğur oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu…

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!

Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündem. Deniz Uğur'un çocuklarının şiddet gördüğünü iddia etmesi ile mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet vermişti.

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor?

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Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!

Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi. Deniz Uğur oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu…

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!

Deniz Uğur paylaşımına 'Okula gönderdiğim mail'i de herkes okusun. Oturup tek başıma endişelenecek değilim. Burada herkes çocukla ilgili sorumluluk altında' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı… Ünlü oyuncu oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu böyle duyurdu!

Deniz Uğur velayetleri babalarında olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemenin yolunu tutmuştu.

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