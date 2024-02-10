Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:04
Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! "Erkeklerin estetiği saçtır"
Estetik furyası eskiden kadınları etkisi altına alırken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları dikkat çekiyor. Rafet El Roman, Gökhan Özen, Talat Bulut, Şafak Sezer, Mustafa Sandal ve Murat Kurşun estetik modasına uymuştu. Ünlü erkeklerin estetikle imtihanı' tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu.