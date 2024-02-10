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Haberler Galeri Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! "Erkeklerin estetiği saçtır"
Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:04

Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! "Erkeklerin estetiği saçtır"

Estetik furyası eskiden kadınları etkisi altına alırken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları dikkat çekiyor. Rafet El Roman, Gökhan Özen, Talat Bulut, Şafak Sezer, Mustafa Sandal ve Murat Kurşun estetik modasına uymuştu. Ünlü erkeklerin estetikle imtihanı' tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu.

Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! Erkeklerin estetiği saçtır

Ünlü erkeklerin estetikle imtihanı' tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu.

Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! Erkeklerin estetiği saçtır

Gökhan Alkan, önceki gece Etiler'de yol kenarında görüntülendi.

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Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! Erkeklerin estetiği saçtır

Aracının içinde objektiflere yansıyan 36 yaşındaki oyuncu, para çektiğini söyledi.

Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! Erkeklerin estetiği saçtır

Erkeklerin son dönemde yaptırdıkları estetikler hakkında konuşan ünlü isim,şöyle konuştu:

Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! Erkeklerin estetiği saçtır

"Bende estetik yok. Herkesin kendi kararı bence. Yaptıracak olanlar eğer oyuncuysa çok abartı olmamalı çünkü bu tarz şeylerde mimik kayıpları yaşanabiliyor. Ben yaptırmayı tercih etmem açıkçası. Erkeklerin estetiği bence saçtır. Ben saç bakımıma çok özen gösteririm. Tabii ki yüzüme maskeler vs. yapıyorum ama bu bakım için. Estetik hiç yaptırmadım"

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