Estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil oldu! "Erkeklerin estetiği saçtır"

"Bende estetik yok. Herkesin kendi kararı bence. Yaptıracak olanlar eğer oyuncuysa çok abartı olmamalı çünkü bu tarz şeylerde mimik kayıpları yaşanabiliyor. Ben yaptırmayı tercih etmem açıkçası. Erkeklerin estetiği bence saçtır. Ben saç bakımıma çok özen gösteririm. Tabii ki yüzüme maskeler vs. yapıyorum ama bu bakım için. Estetik hiç yaptırmadım"