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Haberler Galeri Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj! Acılı eş yürekleri dağladı…
Giriş Tarihi: 11.05.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 11:36

’dan ’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran ! Acılı eş

, ölüm yıldönümünde unutulmadı. 2017 yılında hayatını kaybeden Erkal'ın eşi , sanatçının ölüm yıldönümünde sosyal medyadan yaptı. Erkal, twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıraya kadar yükseldi. "", "" ve "" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği sonucu hayatını kaybetmişti. Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde eşi Filiz Erkal, yürekleri dağlayan bir paylaşım yaptı. Filiz Erkal'ın İbrahim Erkal paylaşımına kısa sürede adeta yorum ve beğeni yağdı.

Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj! Acılı eş yürekleri dağladı…

Geçirdiği sonucu hayatını kaybeden , ölümünün 4'üncü yılında anılıyor. Öldüğü zaman kucağında yeni doğan bebeğiyle kalan eşi , yaptığı paylaşımıyla yürekleri sızlattı.

Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj! Acılı eş yürekleri dağladı…

Yalnızım, Sırılsıklam ve gibi unutulmaz şarkılara imza atan ölümünün dördüncü yılında anılıyor.

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Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj! Acılı eş yürekleri dağladı…

12 Nisan 2017 yılında , evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj! Acılı eş yürekleri dağladı…

Gözü yaşlı eş ve üç çocuk bırakan vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü.

Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj! Acılı eş yürekleri dağladı…

O dönem kucağında yeni doğan bebeğiyle kalan , yaptığı paylaşımla rahmetli eşi 'ı unutmadığını bir kere daha göstermiş oldu.

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