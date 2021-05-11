Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj! Acılı eş yürekleri dağladı…

İbrahim Erkal, ölüm yıldönümünde unutulmadı. 2017 yılında hayatını kaybeden Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sanatçının ölüm yıldönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erkal, twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıraya kadar yükseldi. "Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde eşi Filiz Erkal, yürekleri dağlayan bir paylaşım yaptı. Filiz Erkal'ın İbrahim Erkal paylaşımına kısa sürede adeta yorum ve beğeni yağdı.