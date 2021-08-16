Genç popçu Aleyna Tilki göz kamaştırdı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 20 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tilki'nin paylaşımını görenler yıllar içindeki değişimine ve yaptırdığı estetiklere dikkat çekti. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisinin bulunduğu Aleyna Tilki, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Tilki'nin siyah büstiyeriyle yaptığı paylaşıma övgüler yağdı. Düzgün fiziğiyle büyük beğeni alan Aleyna göz kamaştırdı.