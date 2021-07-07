Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı

Yeni yılın ilk günlerinde aşklarını itiraf eden oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sürpriz aşklarıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürüyor. Her paylaşımlarıyla da dikkat çeken gözde çift Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisine katıldı. Partiden verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Özdemir, derin göğüs dekolteli kıyafeti ile bahçede verdiği pozlarla çok konuşuldu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşk dolu paylaşımları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı…