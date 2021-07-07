Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 07.07.2021 06:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 06:17

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı

Yeni yılın ilk günlerinde aşklarını itiraf eden oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sürpriz aşklarıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürüyor. Her paylaşımlarıyla da dikkat çeken gözde çift Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisine katıldı. Partiden verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Özdemir, derin göğüs dekolteli kıyafeti ile bahçede verdiği pozlarla çok konuşuldu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşk dolu paylaşımları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı…

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisine katıldı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı

Partiden verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Özdemir, derin göğüs dekolteli kıyafeti ile bahçede verdiği pozlarla çok konuşuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncunun paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı

İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan iddialı pozları…

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan el ele aşk pozu! Sosyal medya yıkıldı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA