İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses’ten duygusal mesaj! ’Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?’

"BU KADAR BÜYÜK İNANCIN OLMASA NASIL GEÇERDİN BU FIRTINALARDAN?"

Kendisi gibi oğlu Mert de babasıyla mahkemelik olan Ahmet Tatlıses, "Ah benim canım anam, kıymetlim bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan? İyi ki senin evladınım, iyi ki oğlum ve ailemizin birçok ferdi ve niceleri senin güzel ahlakından nasiplendi. Rabbime şükürler olsun. Dualarınız bizimle olsun, Allah kavuştursun" ifadelerini kulandı.