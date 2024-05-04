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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses'ten duygusal mesaj! 'Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?'
Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:50

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses'ten duygusal mesaj! 'Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?'

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı annesi Adalet Sara'nın hacca gittiğini duyurdu. Havaalanında beklerken çektiği pozlarını paylaşan Tatlıses, annesini uğurlarken duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü isimler Tatlıses'in paylaşımına yorum yağdırdı.

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses’ten duygusal mesaj! ’Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?’

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ilk eşi, oğlu Ahmet ile kızları Gülden ve Gülşen'in de annesi Adalet Sara hacca gitti.

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses’ten duygusal mesaj! ’Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?’

Babası ile karşılıklı davaları devam eden Ahmet Tatlıses; annesi, kız kardeşi ve yeğenini kutsal topraklara uğurlarken havaalanında çekilen fotoğrafları paylaştı.

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İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses’ten duygusal mesaj! ’Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?’

"NE GÜZEL BİR DUYGU"

Canım anam, kız kardeşim ve yeğenimi, ailece kutsal topraklara hacca uğurluyoruz. Annem ve kardeşim bu yolculuğa ilk kez çıkmıyor ama yeğenim için ilk heyecan. Ne güzel bir duygu. Bir gün ailecek, annemin engin bilgilerinin ışığında bize de nasip olsun inşallah.

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses’ten duygusal mesaj! ’Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?’

"BU KADAR BÜYÜK İNANCIN OLMASA NASIL GEÇERDİN BU FIRTINALARDAN?"

Kendisi gibi oğlu Mert de babasıyla mahkemelik olan Ahmet Tatlıses, "Ah benim canım anam, kıymetlim bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan? İyi ki senin evladınım, iyi ki oğlum ve ailemizin birçok ferdi ve niceleri senin güzel ahlakından nasiplendi. Rabbime şükürler olsun. Dualarınız bizimle olsun, Allah kavuştursun" ifadelerini kulandı.

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses’ten duygusal mesaj! ’Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?’
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