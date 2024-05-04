Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
12:50
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses'ten duygusal mesaj! 'Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?'
Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı annesi Adalet Sara'nın hacca gittiğini duyurdu. Havaalanında beklerken çektiği pozlarını paylaşan Tatlıses, annesini uğurlarken duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü isimler Tatlıses'in paylaşımına yorum yağdırdı.