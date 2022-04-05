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Haberler Galeri Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner'in zayıflama sırrı merak edildi!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 16:33

Kara Tahta'nın IrmakMiray Daner bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner'in zayıflama sırrı merak edildi!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi!

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner Kara Tahta dizisi ile geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.

Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor.

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Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi!

Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi!

Kara Tahta'nın IrmakMiray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi!

Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

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