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Haberler Galeri Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar'a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:35

Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar'a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur bir kez daha dava açtı. Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar hakkında şok iddialarda bulundu. İşte suların durulmadığı olayda yaşanan yeni gelişmeler...

FATİH ULAŞ
Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açtı. Deniz şiddet iddialarının yanı sıra Reha Muhtar ile ilgili ciddi açıklamalarda bulundu...

Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.

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Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!

Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.

Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!

GÖRÜŞMELERİ TEHLİKELİ
Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.

Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!

Reha Muhtar'ın, Uğur'un suçlamalarına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

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