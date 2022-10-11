Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
07:35
Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar'a eski eşinden ikinci şok! Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor!
Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur bir kez daha dava açtı. Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar hakkında şok iddialarda bulundu. İşte suların durulmadığı olayda yaşanan yeni gelişmeler...