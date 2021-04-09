Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Nisan Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

Televizyonda yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Yeni yayın döneminde birçok dizinin ekrana "merhaba" demesi dikkatlerden kaçmazken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Dün akşam Kanal D'de Camdaki Kız reytingleri ile diğer yapımların sıralamasındaki fark ortaya koyulacak. 3 farklı dizi projesinin karşı karşıya geldiği gecede hangi projenin daha fazla izlendiği belli oluyor. Buna göre; 8 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte tüm sıralamalar