Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
15:10
Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!
Halk müziği sanatçısı Zara, sahnelerin en beğenilen isimlerinden biri. Hem sesiyle hem de görüntüsüyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Son zamanlarda değişimiyle magazin gündeminin sıkı takip ettiği Zara'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Zara'nın gönlünü meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı söylenmişti. Zara, sosyal medya hesabından çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...