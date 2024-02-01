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Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 15:10

Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!

Halk müziği sanatçısı Zara, sahnelerin en beğenilen isimlerinden biri. Hem sesiyle hem de görüntüsüyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Son zamanlarda değişimiyle magazin gündeminin sıkı takip ettiği Zara'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Zara'nın gönlünü meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı söylenmişti. Zara, sosyal medya hesabından çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!

Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Zara'nın müzisyen İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti....

Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!

Bilal Özcan'ın haberine göre; Şarkıcı Zara'nın kalbini meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

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Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!

Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!

İlker Görgülü, son paylaşımına övgü dolu sözler yazdı...

Görgülü "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!

AŞK AÇIKLAMASI

İkilinin aşk yaşadığı iddia edilince Zara açıklama yaptı:

"İlker Bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar, bilginize."

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