Şarkıcı Zara’nın İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı!

AŞK AÇIKLAMASI

İkilinin aşk yaşadığı iddia edilince Zara açıklama yaptı:

"İlker Bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar, bilginize."