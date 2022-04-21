Sihirli Annem’in Ceren’i ile Kerem’inden 19 yıl sonra aynı poz! Sihirli Annem’in çocuk oyuncuları değişimleri ile ’Yok artık’ dedirtti!

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" ve "Selena" dizilerinin çocuk oyuncuları büyüdü. Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven. Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde eşi ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran Gizem Güven'e en büyük destek yine eski rol arkadaşlarından geldi. Sihirli Annem dizisinden beri kopmayan dostlar sık sık bir araya geliyor. Son olarak Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile dizideki çocukluk aşkı Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin, 19 yıl aradan sonra aynı pozu verdiler. Şimdilerde birçoğu YouTuber olan Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları değişimleri ile ağızları açık bıraktı. İşte Sihirli Annem'in Kerem'i ile Ceren'inin gülümseten karesi ve bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri...