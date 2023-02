SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat sosyal medyadan böyle duyurdu!

Giriş Tarihi: 17.02.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 13:59

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaşmıştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyor. Dilan Polat, son olarak ise Taha Duymaz'ın vefat haberini sosyal medyadan böyle duyurdu.