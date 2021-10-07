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Haberler Galeri Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 10:06

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal sosyal medyada gündem oldu. Yapımcı Yağmur Ünal'ın, annesi Türkan Şoray ile yaşadığı Çubuklu'daki villası görenleri büyüledi. Ünal'ın 2016'da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare. İkinci kat Türkan Şoray, üçüncü kat ise Yağmur'a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek. Ünal "Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı. Odaları birbirimizden ilham alarak dekore ettik. Ortaya ikimizin mutlu olduğu, çok kullanışlı bir ev çıktı" diyor. İşte merak edenler için Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal'ın lüks villası…

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal evinin kapılarını açtı. Aynı çatı altında iki farklı tasarımla lüks villaları hayran bıraktı.

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

Yapımcı Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile yaşadığı Çubuklu'daki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı.

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Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

Yağmur Ünal'ın 2016'da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare.

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

İkinci kat Türkan Şoray, üçüncü kat ise Yağmur'a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek.

Sultan’ın süper lüks villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın villasını görenler hayran kaldı! Sosyal medyada trend oldu!

Yağmur Ünal "Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı.

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