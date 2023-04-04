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Haberler Galeri Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:45

Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Aliye dizisi ile dizi sektörüne adım atan oyuncu Barış Falay, ardından Ezel'de "Kerpeten Ali" karakteriyle özdeşleşmişti. Barış Falay, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara gibi dizilerde de rol aldı. Şimdilerde "Ömer" dizisiyle ekranlarda olan Barış Falay, performansı ile izleyicilerden tam not alıyor. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile dünya evine giren başarılı oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ın doğumuyla baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Barış Falay ile Esra Ronabar şimdilerde ise oğulları Mavi Rüzgar'ın başarısı ile gururlanıyor. Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar Falay Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar’ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Şimdilerde yer aldığı "Ömer" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Barış Falay, performansı ile izleyicilerden tam not alıyor. Özel hayatı ile de merak uyandıran Barış Falay'ın 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim ise meslektaşı Esra Ronabar.

Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar’ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile dünya evine giren başarılı oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ın doğumuyla baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar’ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Barış Falay ile Esra Ronabar şimdilerde ise oğulları Mavi Rüzgar'ın başarısı ile gururlanıyor.

Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar’ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar Falay Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar’ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Fedarasyonu'nun düzenlediği yarışın son ayağında Türkiye ikincisi olup Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

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