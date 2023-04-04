Ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar’ın oğulları Mavi Rüzgar Ay-Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı!

Şimdilerde yer aldığı "Ömer" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Barış Falay, performansı ile izleyicilerden tam not alıyor. Özel hayatı ile de merak uyandıran Barış Falay'ın 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim ise meslektaşı Esra Ronabar.