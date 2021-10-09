Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Tarık Mengüç eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Sevilen şarkıcının ınstagram hesabını takip eden hayranları eşi Funda Mengüç ile olan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor.