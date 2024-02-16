Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:47
Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu duyanlar şoke oldu! Meğer eşi de ünlüymüş…
Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat verecek olan Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.