Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu duyanlar şoke oldu! Meğer eşi de ünlüymüş…

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.