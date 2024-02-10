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Haberler Galeri Yeni aşkı bakın kim çıktı! Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırdı!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:49

Yeni aşkı bakın kim çıktı! Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırdı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evliliğini 2019 yılında sona erdiren Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı! 2021 yılında meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisini bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk yaşamaya başladı. Güzel bir ilişki yaşadığını belirten Ortaç "Hayatımın kadınını buldum" dedi.

Yeni aşkı bakın kim çıktı! Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırdı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.

Yeni aşkı bakın kim çıktı! Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırdı!

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUM"

Loughnan ile boşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamadaki "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çeken Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti.

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Yeni aşkı bakın kim çıktı! Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırdı!

Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni aşkı bakın kim çıktı! Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırdı!

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Yeni aşkı bakın kim çıktı! Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırdı!
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