Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
10:59
Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…
Halk müziği sanatçısı Zara, sahnelerin en beğenilen isimlerinden biri. Hem sesiyle hem de görüntüsüyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Son zamanlarda değişimiyle magazin gündeminin sıkı takip ettiği Zara, yeni bir aşka yelken açtı. Zara, gönlünü meslektaşına kaptırdı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte merak edilen diğer detaylar…