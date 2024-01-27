Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…
Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 10:59

Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…

Halk müziği sanatçısı Zara, sahnelerin en beğenilen isimlerinden biri. Hem sesiyle hem de görüntüsüyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Son zamanlarda değişimiyle magazin gündeminin sıkı takip ettiği Zara, yeni bir aşka yelken açtı. Zara, gönlünü meslektaşına kaptırdı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte merak edilen diğer detaylar…

Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…

Magazin gündemine bomba gibi düştü… Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Halk müziği sanatçısı Zara, gönlünü bakın kime kaptırdı.

Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…

ZARA'NIN YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI!

Bilal Özcan'ın haberine göre; Şarkıcı Zara kalbini meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…

Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…

İlker Görgülü, son paylaşımına övgü dolu sözler yazdı...

Görgülü "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı.

Yeni bir aşka yelken açtı! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı! Sahneye el ele çıktılar…

İLKER GÖRGÜLÜ KİMDİR?

İlker Görgülü, 25 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başkentte tamamlayan Görgülü, ardından burslu olarak kazandığı Norveçz Oslo City Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamladı.

SON DAKİKA