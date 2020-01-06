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  • Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!

’un Ceren’i bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!

dizisiyle dikkatleri üzerine çeken , canlandırdığı Ceren karakteriyle çok konuşuldu. Zalim 'un Ceren Yılmaz'ı, ailenin lükse, magazine düşkün, fırlama küçük kızı. Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin verdiği bir röportajda şunları söylemişti. Zalim İstanbul dizisine başladıktan sonra arkamdan servet avcısı diye bağıranlar oldu. Bahar Şahin aynı zamanda doğal güzelliğiyle de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Güzel oyuncu Bahar Şahin 1997 yılında 'da dünyaya geldi. Şahin'i takip eden hayranları ünlü oyuncunun en çok makyajsız fotoğraflarını beğendiklerini söylüyorlar. Genç oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı makyajsız fotoğrafları hem dikkat çekiyor hem de büyük bir beğeni alıyor. İşte merak edenler için Bahar Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin makyajsız doğal halleri…

Giriş Tarihi: 06.01.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 08:02
Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!

'un Ceren'i her haliyle takipçilerinin dikkatini çekiyor. Şahin, sosyal medyada en çok takip edilen genç oyunculardan biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla da olay olan Bahar Şahin makyajsız haliyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor. İşte merak edenler için Zalim 'un Ceren'i, Bahar Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali…

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!

ASLIHAN GÜRBÜZ

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!
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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!

MERYEM UZERLİ

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!
Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!

YASEMİN ÖZİLHAN

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin bu haliyle olay oldu! İşte sıfır makyaj Bahar!
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