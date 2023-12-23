Giriş Tarihi: 23.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 15:40

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Kanarya ve Aslan zirve yarışı veriyor. İki ekip de 12. haftaya kadar 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, FB GS derbi maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…