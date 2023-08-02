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Haberler Galeri Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı yayın izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle linki burada
Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:06

Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı yayın izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle linki burada

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmada sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sarı Kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak tur biletini kapmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, turu geçmesi halinde Olmpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. GS Zalgiris maçı D Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, D Smart ve D Smart Go canlı izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı maç izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın izle

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle ekranı araştırmaları karşılaşmaya kısa süre kala hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu 2-2'nin rövanşında Galatasaray ile Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius bu akşam kozlarını paylaşacak. Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Makambu, Zaha ve Angelino transferleriyle adından söz ettiren Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak 3. eleme turuna geçmek istiyor. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Willy Delajod yönetecek. Heyecan dolu karşılaşmayı D Smart ve D Smart Go canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, D Smart ve D Smart Go canlı izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın izle şifresiz kesintisiz…

Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı maç izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın izle

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u ağırlıyor.

İşte Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı maç izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın izle

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Rams Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Zalgiris maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SArı Kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Play-Off turuna kalabilmek için mücadele edecek.

Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı maç izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın izle

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği Galatasaray Zalgiris maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı maç izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın izle

İŞTE GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Bakambu

ZALGİRİS: Gertmonas, Kazukolovas, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Vaca, Mamic, Buff, Vucur, Kendysh, Antal

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