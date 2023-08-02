Galatasaray Zalgiris maçı CANLI İZLE | D Smart ve D Smart Go canlı yayın izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle linki burada

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Rams Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Zalgiris maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SArı Kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Play-Off turuna kalabilmek için mücadele edecek.