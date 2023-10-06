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Haberler Yaşam 5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.10.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:48

5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 5 Ekim Perşembe listesi araştırılıyor. Dün televizyon Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 5 Ekim 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım…

5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. 5 Ekim Perşembe günü reyting sıralaması yarışında Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımlar kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, Total ve AB reyting sıralaması ile günün reyting birincisini merak ediyor. Peki, 5 Ekim 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star, İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Aldatmak yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

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5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN (28 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da", 2.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

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