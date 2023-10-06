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5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.10.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:48
Reyting sonuçları 5 Ekim Perşembe listesi araştırılıyor. Dün televizyon Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 5 Ekim 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım…