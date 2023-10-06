5 Ekim reyting sonuçları BELLİ OLDU! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef All Star dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. 5 Ekim Perşembe günü reyting sıralaması yarışında Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımlar kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, Total ve AB reyting sıralaması ile günün reyting birincisini merak ediyor. Peki, 5 Ekim 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…