Haberler Yaşam A101 aktüel 17 Kasım 2022 kataloğu yayında! İşte bu hafta A101 aktüel ürünler haftanın yıldızları

Giriş Tarihi: 14.11.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 15:27

A101 aktüel 17 Kasım 2022 kataloğu yayında! İşte bu hafta A101 aktüel ürünler haftanın yıldızları

A101 Perşembe indirimleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı ürünlerle aktüel reyonunu dolduran A101'de bu hafta beyaz eşyadan elektroniğe, küçük ev aletlerinden ev tekstiline kadar birçok ürün yer alıyor. A101 aktüel 17 Kasım 2022 kataloğu şimdiden araştırılmaya başladı. Elektrikli ve benzinli motosiklet seçenekleriyle dikkat çeken katalog Perşembe günü raflarda olacak. Aktüelin yanı sıra market ürünleri de indirim almaya hazırlanıyor. İşte, A101 aktüel haftanın yıldızları…