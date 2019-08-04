A101 aktüel 8 Ağustos ürünler kataloğunda sürpriz fırsat indirimi! İşte A101 aktüel fırsatları...

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 8 Ağustos A101 aktüel kataloğu içinde yer alan ürünlere sahip olmak isteyen kişiler indirim tarihinde en yakın marketlere akın edecekler. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde birbirinden güzel indirimler yer alıyor. Özellikle makyaj malzemeleri, mutfak araç gereçleri ve teknolojik aletlerde dev indirim fırsatı yaşanacak. 8 Ağustos A101 katalog indirimlerinde çekmeceli derin dondurucu, Sinbo elektrikli kapaklı ızgara, Çift mekanizmalı stor perde ve El blender seti yer alıyor. Haberimizin devamında A101 aktüel ürünler indirim listesine bakabilirsiniz.