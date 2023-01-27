Haberler Yaşam A101 aktüel kataloğunda 109.999 TL'lik tekne SÜRPRİZİ! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu!

Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:11

A101 aktüel kataloğunda 109.999 TL'lik tekne SÜRPRİZİ! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu!

Daha önce satışa çıkardığı ürünler ile gündeme gelen A101 aktüel ürünler kataloğundaki dev sürpriziyle yine adından söz ettirecek. 2 Şubat 2023 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise fiber tekne oldu. 4,95 metre uzunluğunda ve 2,15 metre genişliğinde olan fiber tekne, sahip olduğu özellikleriyle tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak. Yolcu kapasitesi 7 kişiyle sınırlı olan tekne, 109.999 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki Perşembe alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 2 Şubat 2023 tarihli A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...