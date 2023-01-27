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Haberler Yaşam A101 aktüel kataloğunda 109.999 TL'lik tekne SÜRPRİZİ! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu!
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:11

A101 aktüel kataloğunda 109.999 TL'lik tekne SÜRPRİZİ! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu!

Daha önce satışa çıkardığı ürünler ile gündeme gelen A101 aktüel ürünler kataloğundaki dev sürpriziyle yine adından söz ettirecek. 2 Şubat 2023 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise fiber tekne oldu. 4,95 metre uzunluğunda ve 2,15 metre genişliğinde olan fiber tekne, sahip olduğu özellikleriyle tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak. Yolcu kapasitesi 7 kişiyle sınırlı olan tekne, 109.999 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki Perşembe alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 2 Şubat 2023 tarihli A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...

A101 aktüel ürünlerde 109.999 TL’ye tekne satılacak! İşte 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

A101, çok konuşulan tekne ve çekme karavan sürprizinin ardından yine dev bir ürünü müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2 Şubat 2023 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, sosyal medya gündemine bomba gibi düşen satışlarına bir yenisini daha ekliyor. Özellikle tatilcilerin dikkatini çekecek olan kamaralı fiber tekne, 109 bin 999 TL'lik fiyatıyla Perşembe günü satışa sunulacak. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar, A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...

A101 aktüel ürünlerde 109.999 TL’ye tekne satılacak! İşte 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

2 Şubat 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Perşembe günü A101'de; fiber tekneden Samsung marka televizyona, notebooktan beyaz eşya çeşitlerine, yağsız fritözden waffle makinesine, yaylı yataktan baza ve başlık setine, ev tekstilinden yiyecek içeceklere indirimli ürünler sürpriz kampanyalarla satışa sunulacak.

İşte haftanın a101 aktüel ürünleri;

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A101 aktüel ürünlerde 109.999 TL’ye tekne satılacak! İşte 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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A101 aktüel ürünlerde 109.999 TL’ye tekne satılacak! İşte 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
A101 aktüel ürünlerde 109.999 TL’ye tekne satılacak! İşte 2 Şubat 2023 A101 aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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