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Haberler Yaşam BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri
Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 15:52

BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri

ŞOK'un 19 Mart - 1 Nisan aktüel ürünler kataloğu, bayram öncesi Çarşamba günü cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Haftalık kampanyada temel gıda ürünlerinden tencere setlerine, servis takımlarından bardak çeşitlerine, pijama takımlarından yatak örtülerine kadar birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın öne çıkanları arasında bayrama özel çikolatalar ve tatlılar bulunuyor. İşte, 19 Mart ŞOK indirim kataloğunun detayları!

BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri

ŞOK'un aktüel ürünler listesi netleşti. 19 Mart 2025 itibarıyla indirimli ürünler Çarşamba günü satışa çıkacak. Ramazan Bayramı'na özel şeker ve lokum çeşitleri de raflarda yerini alacak. İşte, bu haftanın birbirinden farklı kategorilerde binlerce seçenekte ŞOK indirimleri…

BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri

19 MART 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

  • Klasik Beyaz Peynir 600 g: 159 TL
  • Kaşar Peyniri 700 g: 220 TL
  • Tereyağı 500 g: 165 TL
  • Rize Çayı 1 KG: 159 TL
  • Pesto/Trüflü Makarna Sosu 100 g: 29,90 TL
  • Klasik Kase Margarin 500 g: 59 TL
  • Hindi Salam 2x90 g: 45 TL
  • Süzme Çiçek Balı 850 g: 179 TL
  • Dana Karabiberli Füme Et 90 g: 85 TL
  • Original / Acılı&Baharatlı / Soğanlı&Ekşi Kremalı Patates Cipsi 110 g: 49,50 TL
  • Acılı Şalgam Suyu 2 L: 44,95 TL
  • Limonata 1 L: 29 TL
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BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri

ŞOK KATALOG BU HAFTA

  • Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 g: 169 TL
  • Karamelli Çikolata 125 g: 55 TL
  • Krema Dolgulu Çikolata 200 g: 145 TL
  • Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215 g: 215 TL
  • Klasik Çikolata Çeşitleri 240 g: 230 TL
  • Mini Çikolata Karışımı 300 g: 165 TL
  • Antep Fıstıklı, Bademli, Fındıklı Lokum 350 g: 99 TL
  • Geleneksel Lokum 350 g: 69 TL
  • Kahveli Şekerleme 350 g: 49,90 TL
  • Limon Kolonyası 1 L: 85 TL
BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

  • İkili Oyuncak Araba: 149 TL
  • Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı: 399 TL
  • Dönüşen Dinozor Yumurtası: 100 TL
  • Bebek Oyuncak: 219 TL
  • Benimle Süslen Büst: 399 TL
  • Safari Oyuncak Seti: 149 TL
  • Pötikare Masa Örtüsü: 119 TL
  • 2'li Pantolon Çorabı 15 Den: 39,95 TL
  • 3'lü Peluş Saç Bandı & Bilek Bandı Seti: 69,95 TL
  • Büyük Boy ABS Valiz: 799 TL
  • Büyük Boy Valiz Kılıfı: 199 TL
BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri

ŞOK AKTÜEL MUTFAK ÜRÜNLERİ

  • Cam Ankastre Set: 6.899 TL
  • Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 999 TL
  • Çubuk Blender: 999 TL
  • Karnıyarık Tencere: 429 TL
  • Derin Tencere: 449 TL
  • Emaye Tencere: 499 TL
  • Emaye Çaydanlık: 499 TL
  • Çelik Cezve: 169 TL
  • Sütlük: 189 TL
  • Şeffaf Kase: 59,95 TL
  • Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL
  • Meşrubat Bardağı: 69,95 TL
  • Süzgeç: 149 TL