BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri

ŞOK'un aktüel ürünler listesi netleşti. 19 Mart 2025 itibarıyla indirimli ürünler Çarşamba günü satışa çıkacak. Ramazan Bayramı'na özel şeker ve lokum çeşitleri de raflarda yerini alacak. İşte, bu haftanın birbirinden farklı kategorilerde binlerce seçenekte ŞOK indirimleri…