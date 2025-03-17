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BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri
Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
15:52
BAYRAM FIRSATLARI! ŞOK aktüel 19 Mart-1 Nisan broşürü: çay makinesi, blender, tencere, buzdolabı,bayram şekeri
ŞOK'un 19 Mart - 1 Nisan aktüel ürünler kataloğu, bayram öncesi Çarşamba günü cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Haftalık kampanyada temel gıda ürünlerinden tencere setlerine, servis takımlarından bardak çeşitlerine, pijama takımlarından yatak örtülerine kadar birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın öne çıkanları arasında bayrama özel çikolatalar ve tatlılar bulunuyor. İşte, 19 Mart ŞOK indirim kataloğunun detayları!