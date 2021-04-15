BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel ürünler 16 Nisan kataloğu milyonlarca kişini gündemindeki yerini alıyor. Çeyizlik eşyadan, mutfak gereçlerine ve elektronik aletlerine kadar birçok üründe dev indirimler dikkatleri üzerine çekiyor. Bu noktada indirim günleri yaklaşırken "Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu yanıt aramaya başladı. Mağazada bu hafta; 57 parçalık yemek takımı, tencere setleri, bornoz ve havlu takımları ile darbeli matkap yer alacak. İşte BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…