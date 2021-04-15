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Haberler Yaşam BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 00:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 07:29

2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta kataloğunda hangi ürünler var?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da ürünler 16 Nisan kataloğu milyonlarca kişini gündemindeki yerini alıyor. Çeyizlik eşyadan, mutfak gereçlerine ve elektronik aletlerine kadar birçok üründe dev indirimler dikkatleri üzerine çekiyor. Bu noktada indirim günleri yaklaşırken "Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu yanıt aramaya başladı. Mağazada bu hafta; 57 parçalık yemek takımı, tencere setleri, bornoz ve havlu takımları ile darbeli matkap yer alacak. İşte aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…

BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ürünler kataloğu dev indirimleriyle Cuma günün yaklaşmasıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Birbirinden fırsat dolu indirimleriyle her hafta dikkatleri üzerine çeken market zincirinin bu hafta mağazalarında yer alacak ürünler müşterileri tarafından araştırma konusu haline geldi. "Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Katalogda bu hafta ev gereçlerinden teknolojik ürünlere birbirinden çeşitli fırsatlar alıcılarını bekliyor olacak. İşte aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…

BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
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BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
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