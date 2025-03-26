BİM AKTÜEL BU CUMA SATIŞTA! 28 Mart BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler satışta? Buzdolabı, cam doğrayıcı

BİM aktüel bu Cuma satışta! Yeni haftaya özel aktüel ürünler listesinde dekoratif bahçe ürünleri, şık duvar aydınlatma, makaralı hortum seti, çit budama makinesi olmak üzere birçok ürün yer alıyor. İşte, 28 Mart BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi...