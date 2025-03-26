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BİM AKTÜEL BU CUMA SATIŞTA! 28 Mart BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler satışta? Buzdolabı, cam doğrayıcı
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
14:27
BİM AKTÜEL BU CUMA SATIŞTA! 28 Mart BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler satışta? Buzdolabı, cam doğrayıcı
BİM, mart ayının son indirimlerini duyurdu. Aktüel katalog ile duyurulan indirimlerde bu hafta bayrama özel ürünler de satışa sunuluyor. Geniş ürün yelpazesiyle alışveriş tutkunlarının dikkatini çeken zincir markette buzdolabı, cam doğrayıcı, aır freyer, tost makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, 28 Mart BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler satışta, indirimli mi? İşte, 28 Mart BİM aktüel katalog!