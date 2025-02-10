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BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
08:03
BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...
BİM aktüel ürünler salı, çarşamba ve cuma günleri tüketici ile buluşmaya devam ediyor. İndirim kataloğunda deterjanlar ve yumuşatıcılar dikkat çekerken haftanın aktüel sepetlerini kahve makinesi, mutfak ve sofra ürünleri, kazanlı ütü, elektrikli güveç, maşa, koşu bandı, set üstü ocak gibi pek çok fırsat dolduracak. İşte 11 Şubat indirimleri ile 12-14 Şubat 2025 BİM aktüel katalog...