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Haberler Yaşam BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:03

BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...

BİM aktüel ürünler salı, çarşamba ve cuma günleri tüketici ile buluşmaya devam ediyor. İndirim kataloğunda deterjanlar ve yumuşatıcılar dikkat çekerken haftanın aktüel sepetlerini kahve makinesi, mutfak ve sofra ürünleri, kazanlı ütü, elektrikli güveç, maşa, koşu bandı, set üstü ocak gibi pek çok fırsat dolduracak. İşte 11 Şubat indirimleri ile 12-14 Şubat 2025 BİM aktüel katalog...

BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...

BİM indirimleri her hafta yenilenmeye devam ediyor. Fiyatı düşen ürünler salı günü raflarda yerini alırken çarşamba ve cuma günleri de aktüel reyonları doluyor. İşte, 11-12-14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...

BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU

BİM indirimlerinde bu hafta yer alacak ürünlerden bazıları şöyle:

Peluș Zürafa (100 cm) – 499,00 TL
Tekli Arabalar (Farklı Çeşitler) – 79,00 TL
Oyuncak Meyveli Gitar – 119,00 TL
Yedek Elbiseli Konuşan Bebek – 299,00 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap (Metal Ayaklı ve Kapaklı) – 990,00 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık (Önü Açık, 1 Raflı, Metal Sacdan) – 1.790,00 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap (Kapaklı, Krom Kaplama Kulplu) – 1.990,00 TL

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BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...

Karnıyarık Tencere (32 cm) – 499,00 TL
Krep Tava (26 cm) – 219,00 TL
Tava (28 cm) – 249,00 TL
Sütlük (14 cm) – 169,00 TL
Sahan (20 cm) – 199,00 TL

2 Katlı Kurabiyelik (Alt Tabak 21 cm, Üst Tabak 18 cm) – 199,00 TL
Cam Kase (3'lü) – 89,00 TL
Ayaklı Kase – 139,00 TL

BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...

Kapaklı Oval Borcam (2850 cc - 29 cm) – 299,00 TL
Kalp Kulplu Porselen Kupa (360 cc) – 179,00 TL
Fiyonklu Borosilikat Kupa (450 cc) – 149,00 TL

Çay Bardağı (6'lı) – 119,00 TL
Meşrubat Bardağı (350 cc, 3'lü) – 89,00 TL
Su Bardağı (295 cc, 3'lü) – 89,00 TL
Espresso Bardağı (95 cc, 3'lü) – 69,00 TL
Kahve Yanı Su Bardağı (140 cc, 6'lı) – 119,00 TL

BİM aktüel indirim kataloğu 11-12 ve 14 Şubat 2025: Kahve makinesi, kazanlı ütü, elektrikli güveç, deterjanlar...

Ankastre Set - 8.900 TL

Set Üstü Ocak - 2.790 TL

Sürgülü Aspiratör - 1.300 TL

Tost Makinesi - 1750 TL

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