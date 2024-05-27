Haberler
Yaşam
BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:36
BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…
Bim aktüel ürünler kataloğu 28-31 Mayıs ürünlerini duyurdu. Her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünleriyle 7'den 70'e herkesin ihtiyacına uygun ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta piyasa değerine göre daha uyguna satışa çıkacak olan nevresim takımları, çocuklar için oyuncak çeşitleri, mutfak araç gereçleri ve birçok elektronik ürün raflarda yerini alacak. İşte, Bim aktüel katalog 28-31 Mayıs ürünleri!