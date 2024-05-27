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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:36

BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…

Bim aktüel ürünler kataloğu 28-31 Mayıs ürünlerini duyurdu. Her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünleriyle 7'den 70'e herkesin ihtiyacına uygun ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta piyasa değerine göre daha uyguna satışa çıkacak olan nevresim takımları, çocuklar için oyuncak çeşitleri, mutfak araç gereçleri ve birçok elektronik ürün raflarda yerini alacak. İşte, Bim aktüel katalog 28-31 Mayıs ürünleri!

BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…

Bim aktüel ürünler haftanın fırsatlarıyla raflarda satışa çıkacak. Mini fırından, buzdolabına, elektrikli bisikletten, kuru ve ıslak süpürgeye birçok elektronik ürün bu hafta Bim'de satışta olacak! İşte, Bim aktüel 28-31 Mayıs kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…

28 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 104,50 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 49,50 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL

Barilla Makarna Çeşitleri 26 TL

Superfresh Patates 1000 g 79,50 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…

28 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Ariel Sıvı Deterjan 229 TL

Deep Fresh Yüzey Temizleyici Mendil 99 TL

Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 78,50 TL

Sleepy Extra Mega Hijyenik Ped Normal 78,50 TL

Repute/Chronic Men Parfüm Kadın/Erkek 100 ml 89,50 TL

Head&Shoulders Şampuan Derma X Pro 119,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…

28 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 20'li 22,50 TL

Simbat Kavrulmuş Kaju 300 g 105 TL

Simbat Kavrulmuş Badem 300 g 109 TL

Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu + Matara Set 94,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 28-31 MAYIS FIRSATLARI || Yarın satışta! Islak kuru şarjlı süpürge, mini fırın, buzdolabı…

31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Polosmart Wag Maşası 499 TL

Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL

Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Nostaljik FM Radyo 599 TL

Kablosuz Speaker 239 TL

Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

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