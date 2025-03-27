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Haberler Yaşam BİM aktüel kataloğuna göz at!💥 28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buzdolabı, cam doğrayıcı, tost makinesi...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:32

BİM aktüel kataloğuna göz at!💥 28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buzdolabı, cam doğrayıcı, tost makinesi...

BİM, mart ayının son indirimlerini duyurdu. Aktüel katalog ile duyurulan indirimlerde bu hafta bayrama özel ürünler de satışa sunuluyor. Geniş ürün yelpazesiyle alışveriş tutkunlarının dikkatini çeken zincir markette buzdolabı, cam doğrayıcı, aır freyer, tost makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, 28 Mart BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler satışta, indirimli mi? İşte, 28 Mart BİM aktüel katalog!

BİM aktüel kataloğuna göz at!💥 28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buzdolabı, cam doğrayıcı, tost makinesi...

BİM aktüel bu Cuma satışta! Yeni haftaya özel aktüel ürünler listesinde dekoratif bahçe ürünleri, şık duvar aydınlatma, makaralı hortum seti, çit budama makinesi olmak üzere birçok ürün yer alıyor. İşte, 28 Mart BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi...

BİM aktüel kataloğuna göz at!💥 28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buzdolabı, cam doğrayıcı, tost makinesi...

BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL!

YUMUŞAK ŞEKER 69.00 TL

MİNİ YUMURTA ÇİKOLATA 109.00 TL

GÜL AROMALI LOKUM 65.00 TL

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BİM aktüel kataloğuna göz at!💥 28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buzdolabı, cam doğrayıcı, tost makinesi...

KREMA DOLGULU PİRİNÇ PATLAKLI ÇİKOLATA 179.00 TL

ANTEP FISTIKLI KADAYIF DOLGULU MİNİ DUBAİ ÇİKOLATASI 225.00 TL

STİCK ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ 139.00 TL

BİM aktüel kataloğuna göz at!💥 28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buzdolabı, cam doğrayıcı, tost makinesi...

28 MART BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ!

ÇAY SETİ 339.00 TL

SALATA SERVİS KASESİ 79.00 TL

BIÇAK SETİ 249.00 TL

BİM aktüel kataloğuna göz at!💥 28 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buzdolabı, cam doğrayıcı, tost makinesi...

DİK DURABİLEN SÜPÜRGE 1.750.00 TL

DÜZLEŞTİRİCİ 329.00 TL

AIR FRYER 4.290.00 TL