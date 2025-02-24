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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:44

BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...

BİM'in 25 - 28 Şubat tarihleri için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günleri çeşitli indirimler müşterileri bekliyor. Elektrikli güveçten ayakkabılığa, koşu bandından ev ve mutfak eşyalarına kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, 25 - 28 Şubat BİM aktüel katalog detayları...

BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...

BİM'in yeni aktüel katalogları, 25 - 28 Şubat tarihleri arasında birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında aktüel ürünlerin yanı sıra Ramazan ayında sofraları süsleyecek lezzetler için hurma, gül şerbeti, domates salçası, pirinç ve daha fazlası satışta olacak. İşte BİM aktüel ürünler listesi ve fiyat detayları...

BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...

BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ!

  • Baldo Pirinç 2,5 kg - 134,50 TL
  • Kuru Fasulye 1 kg - 49,75 TL
  • Nohut 1 kg - 39,75 TL
  • Mercimek 1 kg - 36,50 TL
  • Kornişon Turşu 1650 g - 59,50 TL
  • Biber Domates Salçası 1600 g - 94,50 TL
  • Zeytinyağı 5 L - 157,50 TL
  • Sızma Zeytinyağı 1 L - 167,50 TL
  • Ayçiçek Yağı 5 L - 297,50 TL
  • Ayçiçek Yağı 5 L - 297,50 TL
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BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...

BİM AKTÜEL 25 ŞUBAT SALI KATALOĞU

  • Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g - 239,00 TL
  • Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 229,00 TL
  • Olgunlaştırılmış Klasik Peynir 600 g - 149,00 TL
  • Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g - 239,00 TL
  • Tereyağı 1000 g - 309,00 TL
  • Az Yağlı Yoğurt 3 kg - 92,50 TL
  • Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg - 159,50 TL
  • Ayran 1,5 L - 47,50 TL
BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...
  • Beyaz Çikolata 29,50 TL
  • Pirinç Patlaklı Karamelli Çikolata 31 g - 17,50 TL
  • Kakao Kaplamalı Kek 39 g - 17,50 TL
  • Kakao Kremalı Gofret 800 g - 69,00 TL
  • Kakao Kremalı Çifte Kavrulmuş Petibör 4x200 g - 69,00 TL
  • Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 5x87 g - 67,00 TL
BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...

BİM RAMAZAN'A ÖZEL İNDİRİMLER

  • Hurma 94,50 TL
  • Kırık Ceviz İçi 199,00 TL
  • Kadayıf 49,00 TL
  • Gül Şerbeti 22,50 TL
  • Çiğ Badem 139,00 TL
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