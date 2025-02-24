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BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
10:44
BİM AKTÜEL SALI VE CUMA İNDİRİMLERİ! 25 - 28 Şubat BİM aktüel ürünler neler? Elektrikli güveç, ayakkabılık, koşu bandı...
BİM'in 25 - 28 Şubat tarihleri için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günleri çeşitli indirimler müşterileri bekliyor. Elektrikli güveçten ayakkabılığa, koşu bandından ev ve mutfak eşyalarına kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, 25 - 28 Şubat BİM aktüel katalog detayları...