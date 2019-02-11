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  • BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi

ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat ve spot ürünleri listesi

BİM kataloğu içerisinde birçok indirimli ürünler yer alıyor. 15 Şubat'ta satışa olacak bu aktüel ürünlere sahip olmak isteyenler belirtilen tarihte en yakın marketlere akın edecekler. Her hafta olduğu gibi yine yoğun ilginin gösterilmesi bekleniyor. Çok amaçlı dolap, çay makinası, blender seti, pasta tabağı, kurabiyelik ve daha birbirinden sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri kataloğunun tamamını buradan görebilirsiniz. BİM aktüel kataloğu incelemek için hemen sayfayı aşağıya doğru sürükleyiniz.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 11:27
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi

'in 15 Şubat'ta satışa sunacağı spot ürünleri kataloğu resmi internet sitesinden yayınlandı. Sevgililer Günü öncesi yoğun ilgi görmesi beklenen ürünlerin tam sayfa listesini buradan görebilirsiniz. BİM ürünleri listesi şöyle;

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi

15 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan , portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi
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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi
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