BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı! 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri listesi

BİM aktüel kataloğu içerisinde birçok indirimli ürünler yer alıyor. 15 Şubat'ta satışa olacak bu aktüel ürünlere sahip olmak isteyenler belirtilen tarihte en yakın marketlere akın edecekler. Her hafta olduğu gibi yine yoğun ilginin gösterilmesi bekleniyor. Çok amaçlı dolap, çay makinası, blender seti, pasta tabağı, kurabiyelik ve daha birbirinden sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. 15 Şubat BİM aktüel ve spot ürünleri kataloğunun tamamını buradan görebilirsiniz. BİM aktüel kataloğu incelemek için hemen sayfayı aşağıya doğru sürükleyiniz.