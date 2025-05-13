FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 13-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürünler listesi yayımlandı. Market zincirinde hafta boyunca sürecek indirim kampanyası alışveriş severleri bekliyor. Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremi gibi birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, 13-19 Mayıs Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.