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Haberler Yaşam FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:23

FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..

Tarım Kredi Kooperatif Market'te Mayıs ayına özel indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. 13-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli kampanyalarda çay, tavuk ürünleri, peynir çeşitleri, süt, ayran, yoğurt, ton balığı, pirinç, makarna, mısır ve tahin gibi temel gıda ürünleri öne çıkıyor. Bu fırsatlara ek olarak sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve sprey yüzey temizleyiciler de avantajlı fiyatlarla satışta. İşte, 13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 13-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürünler listesi yayımlandı. Market zincirinde hafta boyunca sürecek indirim kampanyası alışveriş severleri bekliyor. Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremi gibi birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, 13-19 Mayıs Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 MAYIS İNDİRİMLERİ

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FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 MAYIS İNDİRİMLERİ

FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 MAYIS İNDİRİMLERİ

FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 MAYIS İNDİRİMLERİ