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FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:23
FIRSATLAR RAFLARA DİZİLDİ! Tarım Kredi aktüel 13-19 Mayıs: Tavuk çeşitleri, peynir ürünleri, deterjan, şampuan ve saç kremleri..
Tarım Kredi Kooperatif Market'te Mayıs ayına özel indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. 13-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli kampanyalarda çay, tavuk ürünleri, peynir çeşitleri, süt, ayran, yoğurt, ton balığı, pirinç, makarna, mısır ve tahin gibi temel gıda ürünleri öne çıkıyor. Bu fırsatlara ek olarak sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve sprey yüzey temizleyiciler de avantajlı fiyatlarla satışta. İşte, 13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.