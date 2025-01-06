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Haberler Yaşam FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:13

FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi

A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayınlandı. Bu haftanın yıldız ürünleri arasında bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabının yanında dizüstü laptop da var. Gıda ürünlerinin yanı sıra mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi servis gereçleri, saklama kapları sepet düzenleyici çeşitleri gibi ev ihtiyaçlarına yönelik çeşit çeşit ürünlerde cazip indirimler alışverişseverleri bekliyor. Peki; A101'de bu haftaki indirimler neler? İşte, A101 indirim kataloğu 9 Ocak 2025…

FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi

Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Zincir marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışverişseverler yeni haftanın kataloğunu mercek altına alıyor. İşte, A101 indirim kataloğu 9 Ocak 2025…

FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi

Bulaşık Makinesi 10.999 TL

No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL

40' Full HD Led Tv 11.999 TL

32' HD Led Smart Tv 8.999 TL

Laptop 8.999 TL

Cep Telefonu 1.999 TL

Rage Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

Oyuncu Masası 1.850 TL

Wireless Mouse 349 TL

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FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi

Mikrodalga Fırın 2.999 TL

DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL

Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL

Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL

Mini Blender Seti 1.299 TL

Inox Çay Makinesi 1.799 TL

Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

Kettle 459 TL

FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi

3 Katlı Sunumluk 199 TL

Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL

Rain Kase 4'lü 119 TL

Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL

FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi

Büyük Boy Valiz 799 TL

Orta Boy Valiz 699 TL

Kabin Boy Valiz 599 TL

Makyaj Çantası 279 TL

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