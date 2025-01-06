Haberler
Yaşam
FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
15:13
FIRSAT📢💥 | A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayında! Mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi
A101 aktüel 9 Ocak 2025 kataloğu yayınlandı. Bu haftanın yıldız ürünleri arasında bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabının yanında dizüstü laptop da var. Gıda ürünlerinin yanı sıra mikrodalga fırın, süpürge, çay makinesi, blender seti, tost makinesi servis gereçleri, saklama kapları sepet düzenleyici çeşitleri gibi ev ihtiyaçlarına yönelik çeşit çeşit ürünlerde cazip indirimler alışverişseverleri bekliyor. Peki; A101'de bu haftaki indirimler neler? İşte, A101 indirim kataloğu 9 Ocak 2025…