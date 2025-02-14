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HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi
Giriş Tarihi: 14.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
21:46
HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi
A101'in yeni haftanın aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta Cumartesi gününden itibaren başlayacak indirim kampanyası, önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar devam edecek. Mağazalarda temel gıda ve ev temizlik ürünlerinin yanı sıra yüzlerce farklı ürün çeşidi avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Yayımlanan aktüel ürün katoloğunda televizyon, çamaşır makinesi, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi, masa takımı gibi ürünler alışverişseverlerin dikkatini çekti. İşte, A101 marketin 15-20 Şubat tarihinde geçerli olacak indirimleri ve aktüel kataloğu...