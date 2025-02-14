HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi

A101 mağazalarında bu hafta sonu indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında çay, siyah ve yeşil zeytin, salça, çocuk bezi, saç boyası, tereyağı, süzme peynir, yoğurt, ayran, sucuk, nugget ve daha birçok gıda ve temizlik ürünü bulunuyor. Ayrıca, A101'in 20 Şubat Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın kataloğunda yer alacak ürünler de netleşti. İşte, A 101 marketin 15-20 Şubat tarihlerindeki indirimli aktüel ürünler listesi haberin devamında...