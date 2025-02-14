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Haberler Yaşam HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi
Giriş Tarihi: 14.02.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:46

HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi

A101'in yeni haftanın aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta Cumartesi gününden itibaren başlayacak indirim kampanyası, önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar devam edecek. Mağazalarda temel gıda ve ev temizlik ürünlerinin yanı sıra yüzlerce farklı ürün çeşidi avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Yayımlanan aktüel ürün katoloğunda televizyon, çamaşır makinesi, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi, masa takımı gibi ürünler alışverişseverlerin dikkatini çekti. İşte, A101 marketin 15-20 Şubat tarihinde geçerli olacak indirimleri ve aktüel kataloğu...

HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi

A101 mağazalarında bu hafta sonu indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında çay, siyah ve yeşil zeytin, salça, çocuk bezi, saç boyası, tereyağı, süzme peynir, yoğurt, ayran, sucuk, nugget ve daha birçok gıda ve temizlik ürünü bulunuyor. Ayrıca, A101'in 20 Şubat Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın kataloğunda yer alacak ürünler de netleşti. İşte, A 101 marketin 15-20 Şubat tarihlerindeki indirimli aktüel ürünler listesi haberin devamında...

HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi

A101 HAFTANIN YILDIZLARI 15-21 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI!
Siyah Çay 1KG 189,50 TL

Baharatlı Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 400 g 69,50 TL

Siyah Zeytin 2KG 205 TL

Salça 830 G 39 TL

Çocuk Bezi 225 TL

Saç Boyası 89 TL

Yüzey Temizleyici 2,5 L 75 TL

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HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi

İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR
Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 169 TL

Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 165 TL

Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 89 TL

Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 159 TL

Tereyağı 1 KG 350 TL

Kangal Sucuk 350 g 159 TL

Homojenize Yoğurt 3KG 112,50 TL

Dondurulmuş Pizza King 600 g 105 TL

HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
Sıvı Deterjan 2 L 99 TL

Soft Yumuşatıcı 960 ml 69 TL

HAFTANIN YILDIZLARI! 15-20 Şubat A 101 aktüel kataloğu indirimleri: Televizyon, buharlı temizleyici, halı koltuk yıkama makinesi
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