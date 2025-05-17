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KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı
Giriş Tarihi: 17.05.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
18:25
KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı
ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri satışa çıktı. 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri kapsamında sinek öldürücü, buharlı fan, kamp lambası, çift ve tek kişilik pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı lastik, fon perde, güneşlik, perde, piknik hasırı, valiz kılıfı gibi onlarca ürün raflarda yerini aldı. Haftanın indirimleri ile alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Alışverişseverler listelerini hazırladı. İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi