Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı
Giriş Tarihi: 17.05.2025 18:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 18:25

KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs'a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı

ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri satışa çıktı. 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri kapsamında sinek öldürücü, buharlı fan, kamp lambası, çift ve tek kişilik pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı lastik, fon perde, güneşlik, perde, piknik hasırı, valiz kılıfı gibi onlarca ürün raflarda yerini aldı. Haftanın indirimleri ile alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Alışverişseverler listelerini hazırladı. İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi

KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı

ŞOK aktüel ürünler satışta. 20 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birbirinden kullanışlı ürünler cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Özellikle Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı gibi ürünlerde önemli indirimler dikkat çekiyor. İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi.

KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ