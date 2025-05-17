KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 20 Mayıs’a kadar geçerli indirimler başladı! Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı

ŞOK aktüel ürünler satışta. 20 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birbirinden kullanışlı ürünler cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Özellikle Pike, çarşaf, perde, valiz, terlik, pijama takımı gibi ürünlerde önemli indirimler dikkat çekiyor. İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi.