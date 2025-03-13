Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?

12 Mart Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Ekranlarda kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, AB ve Total reyting listeleriyle en çok izlenen yapım netleşiyor. Peki, gecenin kazananı hangi dizi oldu? İşte, 12 Mart Çarşamba reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar.