Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 07:22

Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?

Televizyon ekranlarında reyting rekabeti dün gece de tüm hızıyla sürdü. Kanal D'de Annem Ankara yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Sandık Kokusu, Star TV'de Sahipsizler ve ATV'de Kuruluş Osman ekranlardaki yerini aldı. Peki, AB ve Total reyting listeleri ile bu yapımlar arasında zirveye hangi dizi çıktı? İşte 12 Mart Çarşamba reyting sonuçları ve tüm detaylar.

Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?

12 Mart Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Ekranlarda kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, AB ve Total reyting listeleriyle en çok izlenen yapım netleşiyor. Peki, gecenin kazananı hangi dizi oldu? İşte, 12 Mart Çarşamba reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar.

Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?

12 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

12 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?