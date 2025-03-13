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Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
07:22
Reyting sonuçları 12 Mart Çarşamba: Dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı, zirveye hangi dizi çıktı?
Televizyon ekranlarında reyting rekabeti dün gece de tüm hızıyla sürdü. Kanal D'de Annem Ankara yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Sandık Kokusu, Star TV'de Sahipsizler ve ATV'de Kuruluş Osman ekranlardaki yerini aldı. Peki, AB ve Total reyting listeleri ile bu yapımlar arasında zirveye hangi dizi çıktı? İşte 12 Mart Çarşamba reyting sonuçları ve tüm detaylar.