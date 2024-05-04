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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:42

Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 3 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları gibi birçok yapım vardı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 3 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 3 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?

3 MAYIS 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Survivor All Star 2024 gibi yapımlar yerini aldı.

İşte 3 Mayıs reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

3 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (26 NİSAN 2024)

Total'de 1.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti, 3.sırada "Yalı Çapkını" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti, 3.sırada "Yalı Çapkını" yer aldı.

Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?
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