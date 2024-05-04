Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 3 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...