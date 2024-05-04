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Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
08:42
Reyting sonuçları 3 Mayıs 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dün gece reytinglerde kim birinci oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 3 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları gibi birçok yapım vardı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 3 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...