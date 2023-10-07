GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları izleyenleri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen diziler izlenme oranları ile takip ediliyor. Total ve AB grubunda açıklanan dünün reytingleri ilk 100 programı ortaya çıkarıyor. 6 Ekim 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Medya listeleri dizilerin devamlılığı açısından oldukça önem arz ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, 6 Ekim reyting sıralaması…