Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:46

GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları izleyenleri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen diziler izlenme oranları ile takip ediliyor. Total ve AB grubunda açıklanan dünün reytingleri ilk 100 programı ortaya çıkarıyor. 6 Ekim 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Medya listeleri dizilerin devamlılığı açısından oldukça önem arz ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, 6 Ekim reyting sıralaması

GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları son dakika açıklanıyor. Her hafta Cuma günü izleyicinin karşısına çıkan diziler ve programlar tek tek arama geçmişlerindeki yerini alıyor. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları yeni bölümleri ile ekranlara geldi. İlk 10 ve 100 yapıma odaklanıldı. Reyting birincisi bir sonraki bölümü garantiliyor. İşte, 6 Ekim reyting sonuçları Cuma listesi…

GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 6 EKİM 2023 CUMA

6 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı:

Total'de 1.sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

29 EYLÜL REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

GÜNCEL Reyting sonuçları 6 Ekim 2023 listesi PAYLAŞILDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları... Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

SON DAKİKA