Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:28

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?

13 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kapıştı. Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Al Sancak, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci oluyor. Peki, 13 Nisan 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor 2023, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları birincisi için sorgulamalar başlandı. 13 Nisan 2023 Perşembe akşamı Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor 2023, Yüz Yıllık Mucize gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalar başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 13 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?

13 NİSAN 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 13 Nisan Perşembe reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?

13 NİSAN 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

13 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Nisan 2023 Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Camdaki Kız

2 - ATV Ana Haber

SON DAKİKA