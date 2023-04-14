Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları birincisi kim oldu?

13 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kapıştı. Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Al Sancak, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci oluyor. Peki, 13 Nisan 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Survivor 2023, Yüz Yıllık Mucize reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi…