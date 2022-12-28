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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba... 27 Aralık Salı reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 07:48

Reyting sonuçları açıklanıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba... 27 Aralık Salı reyting birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 27 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1 'de Yürek Çıkmazı, Star TV'de Gecenin Ucunda, Show TV'de Baba, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 27 Aralık Salı reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklanıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba... 27 Aralık Salı reyting birincisi kim oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 27 Aralık Salı reyting sonuçları araştırmaları başladı. Her Salı günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken izledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını değerlendirmek isteyen seyirciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Aralık Salı ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba... 27 Aralık Salı reyting birincisi kim oldu?

27 ARALIK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 27 Aralık Salı reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba... 27 Aralık Salı reyting birincisi kim oldu?

27 ARALIK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI

27 Aralık Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba... 27 Aralık Salı reyting birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Ekim Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba... 27 Aralık Salı reyting birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Esra Erol'da

2 - Ben Bu Cihana Sığmazam

3 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

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