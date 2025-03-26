Reyting sonuçları bekleniyor! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

25 Mart Salı akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluştu ve her kategoride en çok izlenen yapımlar belirginleşti. Hangi programın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?