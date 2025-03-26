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Reyting sonuçları bekleniyor! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
07:05
Reyting sonuçları bekleniyor! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
25 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri programların performansını öğrenen izleyiciler, reyting verilerini Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip etmektedir. Dün akşam, birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlara geldi. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, TV8'de ise Survivor yayınlandı. Peki, 25 Mart Salı günü reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar!