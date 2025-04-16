DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan zirveye ulaşmış durumda! İlk maçta Allianz Arena'da Bayern Münih'i 2-1'lik skorla mağlup eden Inter, şimdi Giuseppe Meazza'da oynanacak rövanşta bu avantajını koruyarak yarı finale çıkmayı hedefliyor. Diğer tarafta, Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bayern Münih ise güçlü rakibini geride bırakarak, rövanşta en az iki farkla galip gelerek turu geçmeyi planlıyor. Peki, Inter-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...