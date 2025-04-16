Haberler
Yaşam
DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:12
DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, sahasında Inter'i konuk etti. Karşılaşma, Inter'in 1-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Şimdi gözler, rövanş maçına çevrilmiş durumda. Inter ile Bayern Münih arasındaki bu heyecan dolu mücadele futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ayrıca milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun mücadelede forma giyip giymeyeceği de en çok konuşulan konular arasında. Peki, Inter-Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?