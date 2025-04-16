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Haberler Yaşam DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:12

DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, sahasında Inter'i konuk etti. Karşılaşma, Inter'in 1-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Şimdi gözler, rövanş maçına çevrilmiş durumda. Inter ile Bayern Münih arasındaki bu heyecan dolu mücadele futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ayrıca milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun mücadelede forma giyip giymeyeceği de en çok konuşulan konular arasında. Peki, Inter-Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan zirveye ulaşmış durumda! İlk maçta Allianz Arena'da Bayern Münih'i 2-1'lik skorla mağlup eden Inter, şimdi Giuseppe Meazza'da oynanacak rövanşta bu avantajını koruyarak yarı finale çıkmayı hedefliyor. Diğer tarafta, Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bayern Münih ise güçlü rakibini geride bırakarak, rövanşta en az iki farkla galip gelerek turu geçmeyi planlıyor. Peki, Inter-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

INTER- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta Bayern Münih, sahasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu ve bu karşılaşma, turu geçmek için kritik bir öneme sahip.

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DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

INTER- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Inter - Bayern Münih maçı, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. Bu dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

INTER MUHTEMEL 11

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

Urbig, Laimer, Kim Min Jae, Dier, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane