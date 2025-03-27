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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:03

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!

ŞOK bayram öncesi indirimlerini haftanın aktüel kataloğu ile duyurdu. 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde kahvaltılık ürünler dikkat çekti. Zeytin, tost peyniri, salam, sosis ve inek peyniri olmak üzere kahvaltılık ürünler indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki, ŞOK aktüel 26 Mart – 1 Nisan indirimleri neler, hangi ürünlerde geçerli? İşte, haftanın ŞOK aktüel ürünler listesi…

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!

ŞOK market, yeni haftaya yeni fırsatlarla başladı. 26 Mart tarihinde satışa sunulacak olan ürünler arsında gıda ürünlerinin yanı sıra aktüel ürünler de yerini aldı. Bu hafta bahçe ve balkonlar için çeşitli ürünler satışa sunulacak. Saksı çeşitleri, bambu koltuk ve masa, hasır tabure ve daha birçok ürün alıcısıyla buluşacak. İşte, 26 Mart – 1 Nisan ŞOK aktüel ürüner kataloğu.

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!

ŞOK AKTÜEL 26 MART – 1 NİSAN

  • BEBEK SABUNU 24 TL
  • BEBE YAĞI 61 TL
  • BEBEK BEZİ 249 TL
  • ISLAK HAVLU 22,50 TL

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ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!
  • ZEYTİN 99 TL
  • TOST PEYNİRİ 315 TL
  • SALAM 47 TL
  • SOSİS 114 TL
  • İNEK PEYNİRİ 129 TL
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!
  • ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 96,90 TL
  • SAÇ KREMİ ÇEŞİTLERİ 113 TL
  • MAKYAJ FIRÇA SETİ 189 TL
  • VÜCUT SPREYİ 79,90 TL
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!
  • BAMBU KOLTUK 399 TL
  • YUVARLAK MASA 599 TL
  • HASIR TABURE 79,95 TL
  • MASA ÖRTÜSÜ 75 TL