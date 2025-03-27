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ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
08:03
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI!💥ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile bambu koltuk ve masa satışta!
ŞOK bayram öncesi indirimlerini haftanın aktüel kataloğu ile duyurdu. 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde kahvaltılık ürünler dikkat çekti. Zeytin, tost peyniri, salam, sosis ve inek peyniri olmak üzere kahvaltılık ürünler indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki, ŞOK aktüel 26 Mart – 1 Nisan indirimleri neler, hangi ürünlerde geçerli? İşte, haftanın ŞOK aktüel ürünler listesi…