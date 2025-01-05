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Yeni hafta yeni fırsatlar!💥BİM aktüel 7-8-10 Ocak aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın BİM aktüel kataloğu!
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
01:29
Yeni hafta yeni fırsatlar!💥BİM aktüel 7-8-10 Ocak aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın BİM aktüel kataloğu!
Yeni BİM aktüel katalog yayınlandı! 7-8-10 Ocak tarihleri arasında BİM mağazalarındaki fırsatlar alışverişseverlerin gündeminde. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında her ihtiyacınıza uygun birçok ürün yer alıyor. Balıkçı malzemelerinden balıkçı çantasına, yağmurluktan polar bere ve eldivenlere kadar pek çok çeşit ürün, uygun fiyata raflarda yerini alacak. Küçük, orta ve büyük boy valiz setleri de bu haftanın fırsat ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM aktüel 7-8-10 Ocak aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın BİM aktüel kataloğu!