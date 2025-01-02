Haberler
Yaşam
Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
23:41
Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...
Yeni yılın ilk indirimleri BİM'le başladı! 3 Ocak'taki aktüel ürünler arasında evinizi güzelleştirecek birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Şarjlı süpürge, ayak masaj cihazı ve set üstü ocak gibi pratik ürünlerle hem cebinizi hem de evinizi sevindirecek fırsatlar BİM zincirler markette. Peki, bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? İşte, 3 Ocak BİM aktüel ürünler...