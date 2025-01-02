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Haberler Yaşam Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 23:41

Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...

Yeni yılın ilk indirimleri BİM'le başladı! 3 Ocak'taki aktüel ürünler arasında evinizi güzelleştirecek birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Şarjlı süpürge, ayak masaj cihazı ve set üstü ocak gibi pratik ürünlerle hem cebinizi hem de evinizi sevindirecek fırsatlar BİM zincirler markette. Peki, bu Cuma BİM aktüel ürünler neler? İşte, 3 Ocak BİM aktüel ürünler...

Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...

Yılın ilk fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için 3 Ocak aktüel ürünleri yakından takip ediyor. Evde rahatlık ve konforu artıracak şarjlı süpürgeden, çeşit çeşit masaj aleti seçeneğine birçok ürün yer alıyor. BİM aktüel yılın ilk haftasında geniş ürün yelpazesiyle alıcılarıyla buluşuyor. İşte, 3 Ocak BİM aktüel ürünler...

Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...

3 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

  • Şarjlı Süpürge 4.790 TL
  • Mikrodalga Fırın 2.090 TL
  • Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL
  • SHA Cihazı 399 TL
  • Baharat Öğütücü 199 TL
  • Düzeltme Cihazı 229 TL
  • Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL
  • Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL
  • Kirpik Maşası 139 TL
  • Cilt Temizleme Cihazı 349 TL
  • Ayak Masaj Cihazı 239 TL
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Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...
  • Mop 399 TL
  • Ahşap Desenli Çamaşır Sepeti 249 TL
  • Çamaşır Selesi 109 TL
  • Saplı Saklama Kabı 79 TL
  • Yedekli WC Kağıtlık 169 TL
  • Raf Ünitesi 239 TL
  • Kapı Arkası Askılık 129 TL
  • Saplı Saklama Kabı 79 TL
  • Glass in love Standlı Sabunluk Seti 349 TL
  • Organizer Çeşitleri 55 TL
  • Tuvalet Fırçası 89 TL
  • Pedallı Çöp Kovası 199 TL
  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL
  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 32,50 TL
  • Yuvarlak Banyo Taburesi 79 TL
  • Süngerli Cam Silecek 37,50 TL
Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...

BİM AKTÜEL 3 OCAK CUMA

  • Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 28 cm 79 TL
  • Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 24 cm 69 TL
  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 19 TL
  • Standlı Kesme Tahtası Seti 229 TL
  • Süzgeç 79 TL
  • Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 59 TL
Yılın ilk indirimleri!💥3 Ocak BİM aktüel ürünler neler? Şarjlı Süpürge, Ayak Masaj Cihazı, Set Üstü Ocak...
  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL
  • Yarım Fermuarlı Polar 359 TL
  • Yastık Kılıfı 89 TL
  • Silikon Yastık 99 TL
  • Cüzdan 229 TL
  • Kartlık 149 TL
  • Kadın Kol Çantası 329 TL
  • Kemer 129 TL
  • Kadın Pantolon 85 TL
  • Kız / Erkek Çocuk Atkı - Bere Takım 159 TL
  • Çocuk Eldiven 42,50 TL
  • Kadın Panço 209 TL
  • Kadın Bere 109 TL
  • Kadın - Erkek Suni Deri Eldiven 179 TL
  • Erkek Kaşkol 95 TL
  • Örme Patik 52,50 TL
  • Süet Fon Perde 140x270 cm 329 TL
  • Brode Perde 140x260 cm 189 TL
  • Güneşlik 140x250 cm 165 TL
  • Dinlenme Koltuğu 2.090 TL
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