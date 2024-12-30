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YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
09:40
YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…
A101 Aktüel katalog indirimlerinde bu hafta birçok üründe fiyatlar dikkatleri çekiyor. Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de raflar indirimlerle dolup taşacak. Temel gıda, deterjanlar ve temizlik ürünleri, yatak-baza, mobilyalar,tencere,tava,bardak,tabak setleri ve beyaz eşyalar yine reyonlarda kendine yer bulacak. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında süpürge, su arıtma cihazı, Döküm Tencere yer alıyor. İşte; A101 aktüel 28 Aralık- 3 Ocak indirimleri...