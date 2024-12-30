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Haberler Yaşam YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:40

YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…

A101 Aktüel katalog indirimlerinde bu hafta birçok üründe fiyatlar dikkatleri çekiyor. Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de raflar indirimlerle dolup taşacak. Temel gıda, deterjanlar ve temizlik ürünleri, yatak-baza, mobilyalar,tencere,tava,bardak,tabak setleri ve beyaz eşyalar yine reyonlarda kendine yer bulacak. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında süpürge, su arıtma cihazı, Döküm Tencere yer alıyor. İşte; A101 aktüel 28 Aralık- 3 Ocak indirimleri...

YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…

A 101 aktüe 28 Aralık- 3 Ocak kataloğu yayınlandı. Bu hafta katalogda binlerce üründe indirimli fiyatlar yer alıyor. Elektronikler, deterjanlar, tencere setleri, süpürge, su artıma cihazı gibi birçok farklı ürün yer alıyor. İşte A101 aktüel 28 Aralık- 3 Ocak indirimleri...

YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…

28 ARALIK 3 OCAK HAFTANIN YILDIZLARI
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1KG 215 TL

Rize Turist Çayı 500 g 99 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g 99 TL

Dana Kangal Sucuk 219 TL

Toz Deterjan 10 KG 319 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri 3 L 149 TL

Erkek Parfümü Çeşitleri 50 ml 199 TL

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YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…

Kremalı Bisküvi 10x28 g 39 TL

Bisküvi Çeşitleri 59 TL

Bisküvi Çeşitleri 49 TL

YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
Ton Balığı 2x170 g 129 TL

Buzlu Çay Çeşitleri 6x330 ml 99 TL

YILIN SON FIRSATLARI! A101 28 Aralık-3 Ocak aktüel kataloğu: süpürge, su arıtma cihazı, döküm tencere, deterjanlar…

2 OCAK 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
TV 23.999 TL

TV 29.999 TL

Masaüstü Telefon/Tablet Standı 79 TL

Kulak Üstü Kulaklık 999 TL

TV 16.999 TL

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