Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Üreticiye dev destek!

Finans programları hakkında gelişmelerden bahseden Erdoğan, "250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz." diyerek, şu ifadelere yer verdi:

"PROGRAM BÜTÇESİNİ 750 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.