Nedret Güvenç kimdir?

Nedret Güvenç, 5 Eylül 1930 tarihinde, İzmir Çeşme'de Çiftlik köyünde doğdu. İlk okulu Bornova'da okudu. Bornova Ortaokulunda okurken müzik ve tiyatroyla tanıştı. 14 yaşında bir öğrenciyken Karel Çapek'in "Yaşadığımız Devir" adlı savaş karşıtı bir oyunda başrol oynadı. İzmir'de öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarında şan ve piyano tahsili yaptı. O dönemde tiyatro oyuncusu olmaya karar verdi.

17 Şubat 1948 yılında, önce Portakal Kabukları adlı çocuk oyunuyla ve Hanımlar Terzihanesi oyunuyla 17 yaşında İzmir Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel olarak sahneye ilk kez İzmir'de çıktı. İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. 1950-1951 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yıllarında üç sezon boyunca Cüneyt Gökçer'in davetiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak sahneye çıktı.

Daha sonra yeniden İstanbul Şehir Tiyatrosu'na döndü. Bugüne kadar 200'den fazla tiyatro oyununda baş rol aldı ve pek çok ödül kazandı.

1974'te oyunculuğunun yanı sıra "En Büyük Kumar" oyununu sahneye koyarak, yönetmenliğe başladı.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra; pek çok film, radyo tiyatrosu, dublaj ve televizyon çalışması yaptı. Güvenç; bu dalda pek çok ödül sahibidir.

1995'te İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli olunca, Gencay Gürün'ün kurduğu "Tiyatro İstanbul" tiyatrosu bünyesine katılmıştır.

200'den fazla Tiyatro oyununda oynadı. Bunlardan bazıları: Boş Beşik, Alcectis, Beyaz Güvercin, Cyrano de Bergerac, Rüya Gibi, Taruffe, Therese Raquin, İhtiras Tramvayı, Hile ve Sevgi, Macbeth, Eski Şarkı, Suların Altındaki Yol, Evcilik Oyunu, Kuru Gürültü, Yarış Bitti, Bozuk Düzen, Bir Kış Masalı, Vişne Bahçesi, Genç Osman, Masum Irene, Kanlı Düğün, Kralın Kısrağı, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Hırçın Kız, Günden Geceye, Aşk Mektupları.

Sanatçının, öykü ve hikaye denemeleri bulunmaktadır. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Güvenç yazmıştır.

9 Mart 2010 günü İzmir Bornova Çamdibi'de "Nedret Güvenç Tiyatro Sahnesi" adında bir tiyatro açıldı.

Dublajcı Hayri Esen ve tiyatrocu Orhon Murat Arıburnu ile evlenip ayrıldı. 45 yılı aşan bir süredir; Yüksek Mimar Okan Bilgütay'la evli olan sanatçının; Müjde isimli bir kızı var.

Kitapları :

1989 - Kum Zambakları

1991 - Bir Zamanlar İzmir'de

2003 - Dinle Beni

2005 - Aşk Yoksunları

Plakları :

Memleket İsterim / Kara Koyun - Müzik: Bora Ayanoğlu, düzenleme: Esin Engin

Talih Kuşu - beste: Ali Ercan, düzenleme: Esin Engin

Kardelen-(şiir plâğı)

Ödülleri :

2012 - 16. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü

1997 - Afife Tiyatro Ödülleri, En Başarılı Kadın Sanatçı Ödülü: Eskimeyen Oyun

Altın Portakal: Kötü Tohum

Türk Film Dostları Derneği Ödülü: Kanlı Para

İlhan İskender Ödülü: Cyrano de Bergerac'daki Roxanne rolü ile

Kültür Bakanlığı Onur Ödülü: Günden Geceye

Avni Dilligil En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü: Günden Geceye ve Aşk Mektuptarı'ndaki rolleriyle iki kez;

Schiller Madalyası: Hile ve Sevgi

Rol aldığı tiyatro oyunlarından bazıları:

Eski Şarkı (Eser: Reşat Nuri Güntekin, yönetmen: İ. Galip Arcan).

Cyrano de Bergerac (Eser: Edmond Rostand, çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil, Yönetmen: Galip Arcan)

Suların Altındaki Yol, 1957-58, (Yazan: Jean Anouilh, Yönetmen: Max Meinecke)

Macbeth, 1962-63 (Eser: William Shakespeare, Çeviren: Sabahattin Eyuboğlu, yönetmen: Beklan Algan, Başrolü Agah Hün'le paylaşıyorlar)

Evcilik Oyunu, 1963 (Yazan: Adalet Ağaolu, Sahneye koyan: Tunç Yalman)

Yarış Bitti (Foto-finish), 1963-64 (Yazan: Peter Ustinov, çeviri: Gencay Sav (Gürün), sahneye koyan: Abdurrahman Palay)

Kuru Gürültü (Much Ado About Nothing), 1964 (William Shakespeare, çeviren: Hamit Dereli, Yönetmen: Zihni Küçümen)

Bozuk Düzen, 1964-65 (Yazan ve yöneten: Güner Sümer)

Kireçli Bahçe, 1965-66 (Yazan:Enid Bagnold, Sahneye koyan: Şirin Devrim)

Kendini Bulmak, 1967 (Yazan: Luigi Pirandello, Yöneten: Ergun Köknar)

Sonbahar Fırtınası, 1969 (Yazan: Daphne du Maurier, çeviri: Nihal Yalaza Taluy)

Constans (Eser: Somerset Maugham)

Vişne Bahçesi, 1972 (Yazan: Anton Çehov, çeviri: Melih Vassaf, yönetmen: Hüseyin Kemâl Gürman)

Dikenli Yol, 1972 (Yazan: Janet Allen, yönetmen: Vasfi Rıza Zobu)

Bir Kış Masalı, 1973-74 (Eser: William Shakespeare, çeviri: Turhan Oflazoğlu, sahneleyen: Haldun Taner)

Genç Osman, 1974 (Eser: Musahipzade Celal, yönetmen: Tunç Yalman)

Gökyüzünde Bir Kıyı, 1974 (Yazan ve yöneten: Oben Güney)

Mavi Yapraklı Ev, 1975 (Eser: John Guare, çeviri: Ülkü Tamer, sahneye koyan: David Schaal)

Kanlı Düğün, 1979 (Eser: F. Garcia Lorca, çeviren: Turhan Oflazoğlu, yönetmen: Haluk Şevket Atasagun)

İlk Göz Ağrısı (Eser: Feraizcizade Mehmet, yönetmen: Vasfi Rıza Zobu)

Kralın Kısrağı, 1982-83 (Eser: Jean Canolle, çeviren: Asude Zeybekoğlu, yönetmen: Nedret Denizhan)

Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe, 1985,86, Hürrem Sultan rolü (Eser: Orhan Asena, yönetmen: Nedret Çetin)

Günden Geceye, 1988 (Eser:Eugene O'Neill, Çeviren: Gencay Gürün, yönetmen: Hakan Altıner)

Hortlaklar, 1989 (Eser: H. Ibsen, yönetmen: Çetin İpekkaya)

Eskimeyen Oyun, 1997 (Eser: Aleksey Arbuzov, çeviri: Gencay Gürün, yönetmen: Engin Gürmen)

Çalıkuşu (Müzikal)

Altın Göl

Seher Vakti

Aşk Mektupları (Melisa rolü)

Yalandan Kim Ölmüş

Hürrem Sultan

Hırçın Kız

Baba Evinde Hayat

Öyle Bir Nevcivan

İvanov (Yönetmen: Hüseyin Kemâl Gürman)



Yönettiği tiyatro oyunları:

En Büyük Kumar

Bernarda Alba'nın Evi - Lorca. İstanbul Şehir Tiyatrosu

Baba - Strindberg, çeviri: Turan Oflazoğlu, müzikler: Bora Ayanoğlu. İstanbul Şehir Tiyatrosu

Erkek Satı

Çil Horoz

Utanmazın Defteri

Kim Korkar Kurttan

Aşkın Yaşı Yok

Seher Vakti

Özel Hayatlar

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (Teatral şiir gösterisi. Doğan Hızlan'la birlikte sahneledi, 50 tiyatro oyuncusu yer aldı, gösteride yer alan tek bir Nazım Hikmetrubaisi nedeniyle ilk gösteriden sonra kaldırıldı)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

- Salih Tozan Belgeseli (Kendisi)(Video)2007

- Yeşilçam Denizi (Tv Programı)2003

- Gurur (Muazzez) (TV Dizisi) 1994

- Aylaklar (Leman Hanim) (Sinema Filmi) 1994

- Belkıs Hanımın Konağı (Belkıs Hanım) (TV Dizisi) 1992

- Yıldızlar Gece Büyür (Berrin) (TV Dizisi) 1991

- Yalı (Müzeyyen) (Sinema Filmi) 1990

- Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (Hürrem Sultan) (TV Filmi)1988

- Elveda Dostum (Şahende Hanım) (Sinema Filmi) 1982

- Yüz Karası / Şöhretin Sonu (Gülşen'in Annesi) (Sinema Filmi) 1981

- İşte Bizim Hikayemiz (Sevgi'nin Annesi) (Sinema Filmi) 1978

- Kızını Dövmeyen Dizini Döver (Kamil'in Eşi) (Sinema Filmi) 1977

- Hınç (Suna Selen SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1976

- Aşk-ı Memnu (Suna Keskin Seslendirmesi) (TV Dizisi) 1975

- Yayla Kızı (Dr. Kemal'in Karısı) (Sinema Filmi) 1974

- Sezercik Küçük Mücahit (Aynur) (Sinema Filmi) 1974

- Kanlı Sevda (Turgut'un Eşi) (Sinema Filmi) 1974

- Lekeli Kadın (Yıldız) (Sinema Filmi) 1973

- Kızım (Yıldız) (Sinema Filmi) 1973

- Kara Sevda (Selma'nın Annesi Leman) (Sinema Filmi) 1973

- Güllü Geliyor Güllü (Neriman Köksal Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1973

- Gülerken Ağlayanlar (Nazan Adalı Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1973

- Zulüm (Saime) (Sinema Filmi) 1972

- Yiğitlerin Kaderi (Sinema Filmi) 1972

- Ver Allahım Ver (İntihar Eden Kadın Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1972

- Tatlı Dillim (Ferit in Annesi) (Sinema Filmi) 1972

- Takip (Sinema Filmi) 1972

- Sev Kardeşim (Ferit'in Annesi ) (Sinema Filmi) 1972

- Paprika Gaddarın Aşkı (Paprika'nın Annesi) (Sinema Filmi) 1972

- Malkoçoğlu Kurt Bey (Ana Hatun) (Sinema Filmi) 1972

- Kopuk (Suna Keskin Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1972

- Ekmekçi Kadın (Fatma Girik Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1972

- Dokunma Ölürsün (Sinema Filmi) 1972

- Dinmeyen Sızı (Selma) (Sinema Filmi) 1972

- Denizden Gelen Kız (Hatice) (Sinema Filmi) 1972

- Akrep Mustafa (D.Erkanat Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1972

- İşte Deve İşte Hendek (Gülgün Erdem Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1971

- Yalnız Değiliz (Hülya Darcan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1971

- Yaban Ali (Sinema Filmi) 1971

- Sevmek Ve Ölmek Zamanı (Selma) (Sinema Filmi) 1971

- Mualla (Diclehan Baban Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1971

- Kerem İle Aslı (Güldane (Aslı'nın Annesi)) (Sinema Filmi) 1971

- Hayat Sevince Güzel (Nermin) (Sinema Filmi) 1971

- Bir Genç Kızın Romanı (Müdire Hanım) (Sinema Filmi) 1971

- Baba (Anne) (Sinema Filmi) 1971

- Aşk Hikayesi (Taner'in Annesi) (Sinema Filmi) 1971

- Alaeddin'in Lambası (Müşerref Tezcan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1971

- Şoför Nebahat (Nebahat'in Annesi) (Sinema Filmi) 1970

- Çileli Bülbüller (Sinema Filmi) 1970

- Sevgilim (Filizin Annesi) (Sinema Filmi) 1970

- Sevenler Ölmez (H.Adalı Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1970

- Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler (Gülistan Güzey Seslendirme) (Sinema Filmi) 1970

- Küçük Hanımın Şoförü (Nisa Serezli Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1970

- Kadın Satılmaz (Gül'ün Annesi) (Sinema Filmi) 1970

- Her Günaha Bir Kurşun (Mine Mutlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1970

- Bülbül Yuvası (Nerimenin annesi) (Sinema Filmi) 1970

- Avare (Sinema Filmi) 1970

- Ana Gibi Yar Olmaz (Sinema Filmi) 1970

- İffet (Sinema Filmi) 1969

- Ölmüş Bir Kadının Mektupları (Suat) (Sinema Filmi) 1969

- Öldüren Aşk (Pervin Par SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1969

- Yuvamı Yıkamazsın (Nedret) (Sinema Filmi) 1969

- Yarın Başka Bir Gündür (N.Ulukut Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1969

- Vatan Borcu (Sinema Filmi) 1969

- Uykusuz Geceler (Ercüment'in Annesi) (Sinema Filmi) 1969

- Sokak Kedisi (Sinema Filmi) 1969

- Seninle Düştüm Dile (Nevin) (Sinema Filmi) 1969

- Mazimdeki Kadın (Selma Güneri Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1969

- Kızım Ve Ben (Murat'ın Ablası) (Sinema Filmi) 1969

- Kanlı Sevda (Nil Gönce Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1969

- Izdırap Şarkısı (Gülgün Erdem Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1969

- Günahını Ödeyen Adam (Figen Say Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1969

- Erkek Fatma (Sinema Filmi) 1969

- Boş Çerçeve (Serpil Gül Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1969

- Bir Aşk Türküsü (Oya'nın Annesi) (Sinema Filmi) 1969

- İstanbul'u Sevmiyorum (Sinema Filmi) 1968

- İstanbul Tatili (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1968

- Öldürmek Hakkımdır (Sinema Filmi) 1968

- Yedi Köyün Zeynebi (Nazan Şoray Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Urfa İstanbul (Muhterem Nur Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Sevemez Kimse Seni (Gülsüm Kamu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Sarmaşık Gülleri (Piraye Uzun Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Sabahsız Geceler (Nezahat) (Sinema Filmi) 1968

- Mezarım Mermerden Olsun (Süt Anne) (Sinema Filmi) 1968

- Kara Sevda (Selma'nın Annesi) (Sinema Filmi) 1968

- Kahveci Güzeli (Fatma) (Sinema Filmi) 1968

- Kadın Asla Unutmaz (Nedret) (Sinema Filmi) 1968

- Günahsızlar (Selda Alkor Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Gül ve Şeker (Filiz Akın Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Funda (Suzan Avcı Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Cilalı İbo İstanbul Kaldırımla... (Yıldız Tezcan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Ayşem (Suzan Avcı Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Alevli Yıllar (Sema Özcan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1968

- Ömre Bedel Kız (Semiramis Pekkan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Yılmayan Adam (Sibel Göksel Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Yaşlı Gözler (Sinema Filmi) 1967

- Yaprak Dökümü (Semiramis Pekkan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Utanç Kapıları (Sevim'in Annesi ve Hülya Koçyiğit Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Sözde Kızlar (D.Devrim Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Sevda (Sinema Filmi) 1967

- Sefiller (Nazım'ın Annesi) (Sinema Filmi) 1967

- Samanyolu (Sinema Filmi) 1967

- Parmaklıklar Arkasında (Birsen Ayda Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Kelepçeli Melek (Tijen Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Hacı Bektaş Veli (Gülgün Erdem Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Eşkiya Celladı (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Elveda (Ferah Nur Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Düşman Aşıklar (DEVLET DEVRİM SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1967

- Demir Kapı (Sinema Filmi) 1967

- At Hırsızı Banuş (Semiramis Pekkan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Alpaslan'ın Fedaisi Alpago (Zeynep Aksu Seslendirme) (Sinema Filmi) 1967

- Akşamcı (S.Avcı Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1967

- Ölmeyen Aşk (P.Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Yiğit Kanı (Sinema Filmi) 1966

- Yakut Gözlü Kedi (Selda Alkor Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Tehlikeli Oyun (Saime Bekbay Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Suçsuz Firari (Sema Özcan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Namus Kanla Yazılır (Nedret) (Sinema Filmi) 1966

- Meleklerin İntikamı (Yıldız) (Sinema Filmi) 1966

- Kaderde Birleşenler / Kıyamet ... (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1966

- Kaderde Birleşenler / Kıyamet ... (Hülya Koçyiğit Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Göklerdeki Sevgili (Selda Alkor Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Fakir Ve Mağrur (Ayten) (Sinema Filmi) 1966

- Damgalı Kadın (Tülin Elgin Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Burçak Tarlası (Pervin Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Boğaziçi Şarkısı (Selda Alkor Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Bir Millet Uyanıyor (SESLENDİRME) (Sinema Filmi) 1966

- Ben Bir Sokak Kadınıyım (Ferdi'nin Annesi) (Sinema Filmi) 1966

- Ben Bir Kanun Kaçağıyım (Pervin Par Seslendirme) (Sinema Filmi) 1966

- Aşkın Kanunu (Fatma Girik Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Ayrılık Şarkısı (Gül'ün Yengesi) (Sinema Filmi) 1966

- Altın Kollu Adam (SELDA ALKOR SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1966

- Acı Tesadüf (Selam Güneri Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1966

- Şehvetin Esiriyiz (Handan) (Sinema Filmi) 1965

- Üçünüzü De Mıhlarım (P.Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Veysel Karani (Anne) (Sinema Filmi) 1965

- Vahşi Gelin (Ayfer Feray Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Tehlikeli Adımlar (Sevda Ferdağ Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Tatlı Yumruk (Semra Sar Seslendirme) (Sinema Filmi) 1965

- Siyah Gözler (Fikret'in Annesi) (Sinema Filmi) 1965

- Sevinç Gözyaşları (Ajda Pekkan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Sevgim Ve Gururum (Hülya Koçyiğit Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Murat'ın Türküsü (Pervin Par Seslendimesi) (Sinema Filmi) 1965

- Kart Horoz (Sevda Ferdağ Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Kamyon Faresi (Sinema Filmi) 1965

- Haremde Dört Kadın (Pervin Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Garip Bir İzdivaç (P.Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Fakir Gencin Romanı (Leman) (Sinema Filmi) 1965

- Bozuk Düzen (Sinema Filmi) 1965

- Artık Düşman Değiliz (Ajda Pekkan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1965

- Aklın Durur (Sinema Filmi) 1965

- İstanbul Sokaklarında (Zehra) (Sinema Filmi) 1964

- Muhteşem Serseri (DEVLET DEVRİM SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1964

- Hayat Kavgası (Pervin Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1964

- Gözleri Ömre Bedel (Suat'ın Annesi) (Sinema Filmi) 1964

- Gurbet Kuşları (Pervin Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1964

- Erkek Ali (Sevda Nur Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1964

- Cehennem Arkadaşları (Pervin Par Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1964

- Avare Yavru ve Filinta Kovboy (Semra Sar Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1964

- Avare (SEDAT'IN ANNESİ) (Sinema Filmi) 1964

- Sayın Bayan (Türkan Şoray Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1963

- Kötü Tohum (Nuran) (Sinema Filmi) 1963

- Korkusuz Kabadayı (D.Saraç Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1963

- Kendini Arayan Adam (N.Esen Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1963

- Genç Kızlar (Sinema Filmi) 1963

- Büyük Yemin (Leyla Sayar seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1963

- Kayıp Kız Ayla (Sinema Filmi) 1962

- Barbut Süleyman (Sinema Filmi) 1962

- Ayşecik Yavru Melek (Nazlı Hala) (Sinema Filmi) 1962

- Sevimli Haydut (SUNA SELEN SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1961

- Oğlum (Sinema Filmi) 1961

- Talihsizler (Ayşe) (Sinema Filmi) 1959

- Kanlı Değirmen (Sinema Filmi) 1959

- Felaket Yolu (Sinema Filmi) 1959

- Yavrum İçin (Süheyla) (Sinema Filmi) 1958

- Ana Hasreti / Dertli Ana (Sinema Filmi) 1958

- Senin İçin (Müzeyyen) (Sinema Filmi) 1957

- Kin (Sinema Filmi) 1957

- Anası Gibi (Süheyla) (Sinema Filmi) 1957

- Kara Çalı (Sinema Filmi) 1956

- Beş Hasta Var (Belkıs) (Sinema Filmi) 1956

- Gün Doğarken (Sinema Filmi) 1955

- Kanlı Para (Sinema Filmi) 1953

- Yavuz Sultan Selim Ve Yeniçeri... (Sinema Filmi) 1951

- Sürgün (Suzidil Kalfa) (Sinema Filmi) 1951

- Lale Devri (Nedim'in Karısı Ümmü Gülsüm) (Sinema Filmi) 1951

- Yüzbaşı Tahsin (Belkıs Hoca) (Sinema Filmi) 1950

NEDRET GÜVENÇ'ten 27 Mart (2009) Ulusal Bildirisi :

Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Bütün dünyam tiyatrodur. Gücümü sahne ışıklarından alırım.

Ben bir sahne işçisiyim, bir ağır işçi. İşim gereği gece-gündüz çalışırım; buradan sizlere en güzel, en doğru, en çağdaş ve gerçekçi bir oyunla ulaşmak için. Bir oyun, bir oyun daha, bir oyun daha…

Böyle mutlu geçen ömrüm, yeter ki siz burada olun ve birlikte kotaralım oyunumuzu.

Birlikte gülelim, birlikte ağlayalım, birlikte coşalım, şaşalım, sevinelim ve birlikte düşünelim. Oyunun sonunda tiyatronun o vazgeçilmez gizemi içinden, alkışlarınızla, birlikte uyanalım.

Güzel bir oyun sonrasının tatlı yorgunluğu içinde zevkle göz göze gelelim.

Bu gece oyunumuzu her zaman olduğu gibi gene sizin şerefinize oynuyoruz ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutluyoruz. Bize katıldığınız için sonsuz teşekkürler.

Şimdi biraz dertleşelim: Son yıllarda Türk Tiyatrosu adına olumlu-olumsuz pek çok konuşmalar yapılıyor.

Kimileri seyircinin giderek düzeysiz komedilere şartlandırıldığını, helehele özel tiyatroların, gişe kaygısı nedeniyle, ucuz prodüksiyonlarla yetinmek zorunda kaldıklarını, bunun da sanatsal bir erozyon olduğunu savunuyor. Kısmen doğru olabilir ama tüm yokluklara karşın sanat heyecanı ile hala perde açabilen özel tiyatro yapımcılarımızın ve sanatçılarımızın verdikleri mücadele göz ardı edilemez.

Bazılarıysa, "Güldürü, güldürü, güldürü!" diyor. "Seyirci artık gülmek istiyor, düşünmek istemiyor" diyerek seyircilerimizi küçümsüyor.

Gene bazıları da, "Maaşlı memurdan sanatçı olmaz" diye ödenekli tiyatrolarımızı hedef alıyor.

Oysa onların "ana tiyatro" niteliğini ve Türk Tiyatrosu'nun kurucusu olduğunu unutuyor.

Oradan yetişen birbirinden değerli büyük sanatçıların varlığını görmüyor.

Bazı güzel insanlar da başlangıçtan bu yana Türk tiyatro sanatçılarının içinde çok büyük yetenekler olduğunu savunuyor ki aynı kanıdayım.

En ilginç olanı da, bazı çok bilirler, "Artık hiç kimse tiyatro yazmıyor, tiyatro yazarlarımıza ne oldu?" diye bir yanılgıdan yola çıkıyor. Bu çok önemli; çünkü yazarsız tiyatro olmaz.

Bence bunu birlikte çözecegiz, ama önce yazarlarımızı dinleyerek. Çünkü çok değerli ve büyük tiyatro yazarlarımız var.

Bu arada bazı tiyatro severlerimiz, "Ah nerede o eski tiyatrolar! O eski oyunlar, o eski tiyatro sanatçıları!" diye yerinip yerinip duruyor. Oysa çevreye dikkatle baksalar gençleri görecekler. Bir değişimin, bir gelişimin yaşandığını fark edecekler. Genç tiyatrocular iş başında!.. Hepsi de yetenekli, yürekli ve cesur.

Bir araya gelip kendi özgün tiyatrolarını kuruyorlar. Yazıyorlar, oynuyorlar ve devamlı perde açıyorlar.

Ben onlara "safkan tiyatrocular" diyorum. Ve gene diyorum ki, günümüzün sanal ortamlarına karşın, Türk Tiyatrosu tüm gerçekliğiyle dimdik ayakta. Yeni ve çağdaş bir Türk Tiyatrosu hızla kendini bütünlerken, taptaze ve kararlı bir "jön Türk" tiyatronun müjdesini veriyor.

Çoğu tabuları yıkan bu özgür soluklu tiyatronun temelinde insanoğlunun gerçekleri var. Ama her şeyden öte, ülkemizin ve ülkemiz insanının iç güzelliği, kadirbilirliği, kaderciliği ama en umutsuz anlarda bile, o şaşmaz iradesi, kararlılığı ve sağlamlığı var.

"Sanatçı alnında ışığı hisseden insandır," diyor Büyük Önder… Bizler o ışığı sizlerden alıyoruz.

Ve dünya durdukça, kim ne derse desin, her söze verilecek en doğru cevap buradan olacaktır, tiyatro sahnelerinden. Çünkü sizler buradasınız.

O halde çalsın son ziller! Açılsın perdeler!